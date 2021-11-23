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Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Вольфсбург
Севилья - Вольфсбург: обзор матча 23 ноября 2021
Севилья
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
13'
Х. Хордан
90+7'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
Р. Мир
Пас отдал
Л. Окампос
90'
+7
Замена
К. Рекик
️️️️
И. Ракитич
90'
+4
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Д. Карлос
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Нмеча
88'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Д. Энтони Брукс
82'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
82'
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Эль-Хаддади
81'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
80'
75'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
75'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
75'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
А. Вранкс
66'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Герхардт
52'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Фернандо
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хордан
Пас отдал
И. Ракитич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
4-1-3-2
12
Перван
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
40
Вранкс
9
Вегхорст
14
Нмеча
34
Карлос
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
34
Карлос
11
Ракитич
4
Рекик
4
Рекик
11
Ракитич
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
17
Мир
17
Мир
16
Эль-Хаддади
40
Вранкс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
40
Вранкс
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
31
Герхардт
26
Филипп
26
Филипп
31
Герхардт
25
Брукс
10
Гинчек
10
Гинчек
25
Брукс
Остались в запасе
Севилья
Вольфсбург
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
8
Феликс Нмеча
АП
30
Никлас Клингер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
29
Адриан Гонсалес
ВР
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
30
Никлас Клингер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Севилья - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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