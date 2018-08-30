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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Сигма
Севилья - Сигма: обзор матча 30 августа 2018
Севилья
30.08.2018, четверг, 22:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сигма
21'
М. Гоналон
75'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сигма
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Р. Меса
75'
Желтая карточка
Э. Банега
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Гоналон
21'
Начало матча
Статистика матча Севилья - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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