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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Шериф
Тоттенхэм - Шериф: обзор матча 08 ноября 2013
Тоттенхэм
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шериф
60'
Э. Ламела
67'
Д. Дефо (П)
72'
И. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Шериф
88'
Замена
Джуллиам
️️️️
Л. Энрике
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Эриксен
81'
73'
Замена
А. Пащенко
️️️️
Каду
72'
ГОЛ! 2:1!
И. Иса
Пас отдал
Каду
Замена
Г. Кейн
️️️️
Г. Сигурдссон
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дефо
67'
61'
Замена
В. Фурдуй
️️️️
К. Мояль
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Эриксен
60'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Капу
58'
Желтая карточка
К. Эриксен
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
88
Марко Станоевич
ЦП
20
Каду
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
19
Фернандо
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Джуллиам
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Фридель
26
Ноутон
14
Вертонген
4
Кабуль
2
Уокер
6
Капу
8
Дембеле
10
Сигурдссон
24
Эриксен
9
Ламела
9
Дефо
4-1-2-2-1
77
Томич
14
Балима
15
Метоуа
19
Самарджич
28
Пайе
21
Мояль
88
Станоевич
20
Каду
11
Рикардиньо
90
Энрике
9
Иса
24
Эриксен
90
Холтби
90
Холтби
24
Эриксен
6
Капу
18
Паулиньо
18
Паулиньо
6
Капу
10
Сигурдссон
9
Кейн
9
Кейн
10
Сигурдссон
21
Мояль
8
Фурдуй
8
Фурдуй
21
Мояль
20
Каду
89
Пащенко
89
Пащенко
20
Каду
90
Энрике
99
Джуллиам
99
Джуллиам
90
Энрике
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шериф
31
Джордан Арчер
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
95
Вадим Паирель
ЦФ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
19
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
95
Вадим Паирель
ЦФ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
1
Дмитрий Стажила
ВР
19
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Тоттенхэм - Шериф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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