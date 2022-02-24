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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Шериф
Брага - Шериф: обзор матча 24 февраля 2022
Брага
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Шериф
17'
Ю. Медейрос
43'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брага - Шериф
115'
Желтая карточка
Г. Дуланто
111'
Замена
Х. Басит
️️️️
Ж. Яхшибоев
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
Замена
Б. Родригеш
️️️️
А. Орта
90'
Замена
А. Каштру
️️️️
Я. Коуто
89'
88'
Желтая карточка
С. Тилль
85'
Желтая карточка
Б. Николов
Желтая карточка
Ф. Моура
85'
Замена
А. Руис
️️️️
Ю. Медейрос
74'
Желтая карточка
Витинья
69'
66'
Желтая карточка
Ч. Петро
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
64'
46'
Замена
Б. Николов
️️️️
М. Янсане
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
43'
21'
Желтая карточка
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Ю. Медейрос
Пас отдал
Р. Орта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
3
Чарльз Петро
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
7
Берна
АП
8
Андре Каштру
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
90
Евгений Плешко
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Мусса Куабу
ОП
8
Бобан Николов
ЦП
7
Халид Басит
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
27
Коуто
3
Тормена
6
Карму
70
Силва
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
21
Орта
9
Витинья
45
Медейрос
3-2-1-1-3
33
Атанасиадис
6
Радельич
55
Дуланто
27
Жульен
3
Аддо
3
Петро
31
Тилль
10
Яхшибоев
14
Траоре
7
Бруно
95
Янсане
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
6
Орта
4
Родригеш
4
Родригеш
6
Орта
27
Коуто
8
Каштру
8
Каштру
27
Коуто
45
Медейрос
9
Руис
9
Руис
45
Медейрос
95
Янсане
8
Николов
8
Николов
95
Янсане
10
Яхшибоев
7
Басит
7
Басит
10
Яхшибоев
Остались в запасе
Брага
Шериф
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
90
Евгений Плешко
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Мусса Куабу
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
56
Шуррле
ЦП
7
Берна
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
90
Евгений Плешко
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Мусса Куабу
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Брага - Шериф
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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