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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Брага
Шериф - Брага: обзор матча 17 февраля 2022
Шериф
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Брага
43'
С. Тилль (П)
83'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Брага
Замена
С. Кожокари
️️️️
С. Тилль
90'
+5
Замена
А. Белоусов
️️️️
Ж. Яхшибоев
89'
Замена
М. Куабу
️️️️
Б. Николов
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
83'
79'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Ю. Медейрос
Замена
Х. Басит
️️️️
М. Янсане
78'
64'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
64'
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
64'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Тилль
43'
Желтая карточка
Ч. Петро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Бобан Николов
ЦП
31
Себастьен Тилль
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
90
Евгений Плешко
ЦЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Евгений Глига
ЦП
7
Халид Басит
ЦФ
23
Ализаде Карманов
ЦФ
18
Мусса Куабу
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
25
Леонарду Бута
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
7
Берна
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
3-1-2-1-3
33
Атанасиадис
27
Жульен
6
Радельич
41
Эвангелу
3
Петро
8
Николов
31
Тилль
10
Яхшибоев
14
Траоре
7
Бруно
95
Янсане
4-2-2-2
1
Матеус
27
Коуто
4
Родригеш
15
Оливейра
3
Тормена
21
Гомеш
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
45
Медейрос
9
Витинья
31
Тилль
77
Кожокари
77
Кожокари
31
Тилль
10
Яхшибоев
8
Белоусов
8
Белоусов
10
Яхшибоев
95
Янсане
7
Басит
7
Басит
95
Янсане
8
Николов
18
Куабу
18
Куабу
8
Николов
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
45
Медейрос
78
Фернандеш
78
Фернандеш
45
Медейрос
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
Остались в запасе
Шериф
Брага
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
90
Евгений Плешко
ЦЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
ЦП
23
Ализаде Карманов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
12
Тиагу Са
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
25
Леонарду Бута
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Берна
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
90
Евгений Плешко
ЦЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
ЦП
23
Ализаде Карманов
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
25
Леонарду Бута
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Берна
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Шериф - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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