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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сепси - Спартак Тр
Сепси - Спартак Тр: обзор матча 29 июля 2021
Сепси
29.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Спартак Тр
29'
Б. Фофана
67'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сепси - Спартак Тр
Пенальти не реализован!
Р. Реп
ГОЛ!
М. Ристовски
3:4
ГОЛ!
R. Tincu
3:3
ГОЛ!
А. Иван
2:3
ГОЛ!
М. Стефанеску
2:2
ГОЛ!
К. Саввидис
1:2
Пенальти не реализован!
A. Achahbar
ГОЛ!
Р. Прохазка
1:1
ГОЛ!
P. Bojić
1:0
Вторая желтая
Б. Фофана
120'
+2
119'
Замена
G. Tumma
️️️️
М. Микович
116'
Вторая желтая
Я. Грич
115'
Замена
J. Vlasko
️️️️
К. Боатенг
107'
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
Деле
Замена
P. Bojić
️️️️
Ц. Чунчуков
99'
93'
Желтая карточка
Я. Грич
Желтая карточка
A. Achahbar
93'
90'
+4
Желтая карточка
М. Ристовски
90'
+2
Желтая карточка
Р. Прохазка
Желтая карточка
Б. Фофана
88'
77'
Желтая карточка
К. Саввидис
Замена
A. Achahbar
️️️️
A. Aganović
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Деле
61'
Замена
А. Иван
️️️️
S. Cabral
61'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Буката
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Н. Паун
59'
Замена
С. Ашковски
️️️️
В. Дамашкан
46'
Замена
A. Aganović
️️️️
G. Vaşvari
46'
Желтая карточка
R. Niczuly
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фофана
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
33
Угу Соуза
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
8
Gabriel Vaşvari
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
11
Мариуш Стефанеску
ЦФ
17
Бубакар Фофана
ЦФ
6
Николае Паун
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Спартак Тр
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
71
Доминик Такац
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
8
Якуб Грич
ЦФ
77
S. Cabral
ЦФ
11
Деле
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
9
Petar Bojić
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
Спартак Тр
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
1-1-5
33
Соуза
55
Реп
17
Фофана
9
Чунчуков
31
Дамашкан
6
Паун
11
Стефанеску
2-5
28
Буката
77
Ристовски
29
Микович
11
Деле
77
8
Грич
88
Саввидис
31
Дамашкан
11
Ашковски
11
Ашковски
31
Дамашкан
9
Чунчуков
9
9
9
Чунчуков
6
Паун
10
Гонсалес
10
Гонсалес
6
Паун
8
77
77
8
10
10
29
Микович
3
3
29
Микович
77
7
Иван
7
Иван
77
Боатенг
10
10
Боатенг
28
Буката
14
Боатенг
14
Боатенг
28
Буката
11
Деле
11
11
11
Деле
Остались в запасе
Сепси
Спартак Тр
98
Hunor Botond Gedo
ВР
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
73
Razvan Began
ЦФ
Остались в запасе
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Сепси - Спартак Тр
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный
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