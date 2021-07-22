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Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Сепси
Спартак Тр - Сепси: обзор матча 22 июля 2021
Спартак Тр
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сепси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак Тр - Сепси
86'
Вторая желтая
Б. Митря
84'
Замена
P. Bojić
️️️️
Ц. Чунчуков
84'
Замена
G. Vaşvari
️️️️
Н. Паун
Желтая карточка
С. Коса
83'
83'
Желтая карточка
Б. Митря
Желтая карточка
Ф. Твардзик
82'
Замена
J. Vlasko
️️️️
М. Буката
80'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ристовски
75'
71'
Замена
A. Achahbar
️️️️
Р. Реп
Желтая карточка
М. Ристовски
69'
43'
Желтая карточка
A. Aganović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
27
Матей Курма
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
33
Филип Твардзик
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
8
Якуб Грич
ЦФ
77
S. Cabral
ЦФ
11
Деле
ЦФ
71
Доминик Такац
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Сепси
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
6
Николае Паун
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Бубакар Фофана
ЦФ
11
Мариуш Стефанеску
ЦФ
3
Богдан Митря
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Спартак Тр
14
Келвин Боатенг
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
Сепси
33
Угу Соуза
ЦЗ
73
Razvan Began
ЦФ
8
Gabriel Vaşvari
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Petar Bojić
ЦФ
2-5
28
Буката
77
Ристовски
8
Грич
71
Такац
11
Деле
77
88
Саввидис
1-1-5
11
Ашковски
55
Реп
11
Стефанеску
33
88
4
3
Митря
77
Ристовски
14
Боатенг
14
Боатенг
77
Ристовски
28
Буката
10
10
28
Буката
6
Паун
8
8
6
Паун
55
Реп
10
10
55
Реп
9
Чунчуков
9
9
9
Чунчуков
Остались в запасе
Спартак Тр
Сепси
11
Yann Michael Yao
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
33
Угу Соуза
ЦЗ
73
Razvan Began
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
11
Yann Michael Yao
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
Остались в запасе
33
Угу Соуза
ЦЗ
73
Razvan Began
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Спартак Тр - Сепси
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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