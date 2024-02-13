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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Рексхэм
Саттон Юнайтед - Рексхэм: обзор матча 13 февраля 2024
Саттон Юнайтед
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Рексхэм
76'
C. Lakin
45+3'
W. Boyle
85'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Рексхэм
87'
Замена
Д. Менди
️️️️
L. Bolton
Замена
S. Hart
️️️️
O. Sanderson
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
E. Lee
Пас отдал
L. Bolton
Желтая карточка
O. Sanderson
78'
ГОЛ! 1:1!
C. Lakin
76'
72'
Замена
П. Маллин
️️️️
Д. Мэрриот
72'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Флетчер
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
D. Moore
71'
64'
Замена
L. Young
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
C. Eastmond
51'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
W. Boyle
Замена
C. Eastmond
️️️️
H. Beautyman
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
10
Гарри Смит
(К)
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
3-1-5
1
Бузанис
3
5
30
Киззи
7
14
23
8
11
10
Смит
3-4-3
13
Оконкво
4
5
6
8
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
7
Мэрриот
18
26
Флетчер
18
42
42
18
7
15
15
7
14
10
10
14
8
17
Менди
17
Менди
8
12
Эванс
6
6
12
Эванс
7
Мэрриот
10
Маллин
10
Маллин
7
Мэрриот
26
Флетчер
28
28
26
Флетчер
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Рексхэм
6
Louis John
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
33
Mark Howard
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Саттон Юнайтед - Рексхэм
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
9
Офсайды
0
2
Количество передач
337
321
Сейвы
1
6
Точность передач %
63
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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