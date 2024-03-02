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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Саттон Юнайтед
Транмер - Саттон Юнайтед: обзор матча 02 марта 2024
Транмер
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
87'
Р. Аптер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Саттон Юнайтед
90'
+2
Замена
C. N'Guessan
️️️️
S. Hart
ГОЛ! 1:0!
Р. Аптер
Пас отдал
C. Jennings
87'
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
85'
69'
Желтая карточка
Д. Коли
65'
Желтая карточка
C. Lakin
Замена
К. Мерри
️️️️
Б. Уокер
60'
Замена
L. Norris
️️️️
К. Моррис
60'
60'
Замена
Д. Коли
️️️️
К. Клэй
60'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
O. Sanderson
Пенальти не реализован!
C. Jennings
55'
Желтая карточка
H. Saunders
37'
Желтая карточка
Б. Уокер
16'
Желтая карточка
C. Jennings
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
7
Джош Коли
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
23
1
32
18
4
3-2-5
30
Киззи
5
3
42
15
25
23
16
Клэй
8
10
Смит
32
21
21
32
4
Уокер
16
Мерри
16
Мерри
4
Уокер
18
Моррис
18
18
18
Моррис
42
11
11
42
16
Клэй
7
Коли
7
Коли
16
Клэй
18
10
10
18
Остались в запасе
Транмер
Саттон Юнайтед
21
Josef Yarney
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Дин Бузанис
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Jack Taylor
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Транмер - Саттон Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
24
17
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
8
Нарушения
4
13
Офсайды
4
1
Количество передач
314
340
Сейвы
5
11
Точность передач %
60
62
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Саттон Юнайтед
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
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