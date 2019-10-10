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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Россия - Шотландия
Россия - Шотландия: обзор матча 10 октября 2019
Россия
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 7 тур
4 : 0
Завершен
Шотландия
57'
А. Дзюба
60'
М. Оздоев
70'
А. Дзюба
84'
А. Головин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Шотландия
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Дзюба
87'
ГОЛ! 4:0!
А. Головин
Пас отдал
А. Дзюба
84'
81'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Флек
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
79'
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Фернандес
70'
68'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Р. Фрейзер
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ю. Жирков
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
А. Головин
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Головин
57'
46'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
О. Бурк
41'
Желтая карточка
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ОП
14
Джон Флек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
14
Ильзат Ахметов
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Макгилливрей
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
0
Сэм Галлахер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
13
Кудряшов
14
Джикия
5
Семенов
2
Фернандес
6
Баринов
18
Жирков
7
Оздоев
17
Головин
20
Ионов
22
Дзюба
4-1-3-1-1
1
Маршалл
22
Палмер
4
Малгрю
5
Девлин
3
Робертсон
7
МакГинн
7
Снодграсс
8
МакГрегор
14
Флек
20
Фрейзер
17
Бурк
20
Ионов
14
Ахметов
14
Ахметов
20
Ионов
18
Жирков
6
Черышев
6
Черышев
18
Жирков
22
Дзюба
7
Комличенко
7
Комличенко
22
Дзюба
17
Бурк
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
17
Бурк
14
Флек
17
Армстронг
17
Армстронг
14
Флек
20
Фрейзер
11
Кристи
11
Кристи
20
Фрейзер
Остались в запасе
Россия
Шотландия
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Макгилливрей
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
0
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Макгилливрей
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
0
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Россия - Шотландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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