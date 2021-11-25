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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Заря
Рома - Заря: обзор матча 25 ноября 2021
Рома
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа C, 5 тур
4 : 0
Завершен
Заря
15'
К. Перес
33'
Н. Дзаньоло
46'
Т. Абрахам
75'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Заря
Желтая карточка
Д. Манчини
90'
+1
Желтая карточка
Р. Карсдорп
90'
83'
Замена
Кристиан
️️️️
С. Булеца
Замена
Ф. Миссори
️️️️
Г. Мхитарян
79'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Абрахам
76'
ГОЛ! 4:0!
Т. Абрахам
75'
71'
Замена
И. Снурницын
️️️️
Леовигилдо
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Н. Дзаньоло
70'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
К. Смоллинг
70'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
70'
ГОЛ! 3:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Н. Дзаньоло
46'
46'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Громов
46'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Ш. Захеди
Пенальти не реализован!
Ж. Верету
41'
ГОЛ! 2:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Ж. Верету
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Перес
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
23
Карлес Перес
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Кумбула
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
23
Перес
18
Абрахам
4-1-2-3
1
Мацапура
15
Вернидуб
32
Имереков
6
Леовигилдо
45
Фаворов
40
Квек
22
Кабаев
10
Булеца
28
Громов
17
Саядманеш
7
Захеди
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
6
Смоллинг
3
Ибаньес
3
Ибаньес
6
Смоллинг
22
Мхитарян
2
Миссори
2
Миссори
22
Мхитарян
18
Абрахам
9
Майорал
9
Майорал
18
Абрахам
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Дзаньоло
6
Леовигилдо
75
Снурницын
75
Снурницын
6
Леовигилдо
28
Громов
29
Назарина
29
Назарина
28
Громов
10
Булеца
68
Кристиан
68
Кристиан
10
Булеца
7
Захеди
20
Гладкий
20
Гладкий
7
Захеди
Остались в запасе
Рома
Заря
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рома - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
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