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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Вольфсберг
Рома - Вольфсберг: обзор матча 12 декабря 2019
Рома
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсберг
7'
Д. Перотти (П)
19'
Э. Джеко
10'
А. Флоренци (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Вольфсберг
56'
Желтая карточка
Н. Рнич
Желтая карточка
А. Диавара
32'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
19'
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Флоренци
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
7'
Начало матча
Статистика матча Рома - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
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1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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