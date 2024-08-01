Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шленск - Рига
Шленск - Рига: обзор матча 01 августа 2024
Шленск
01.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рига
6'
М. Науэль (П)
49'
С. Петров
52'
М. Науэль
33'
Х. Бабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Рига
Желтая карточка
М. Жуковски
86'
Замена
️️️️
М. Науэль
85'
83'
Замена
М. Регза
️️️️
У. Нианг
83'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
М. Йойич
Замена
Т. Герчио
️️️️
S. Szota
77'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
77'
Желтая карточка
S. Szota
74'
68'
Замена
Н. Музинга
️️️️
I. Erquiaga
68'
Замена
G. Mankenda
️️️️
Р. Юрковскис
Желтая карточка
P. Pokorný
67'
Желтая карточка
А. Петков
61'
61'
Красная карточка
Б. Ороско
57'
Замена
Б. Ороско
️️️️
К. Нгуена
ГОЛ! 3:1!
М. Науэль
52'
ГОЛ! 2:1!
С. Петров
Пас отдал
М. Науэль
49'
Замена
М. Кебула
️️️️
Ф. Рейчик
46'
Желтая карточка
М. Науэль
34'
34'
Желтая карточка
Х. Бабец
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабец
Желтая карточка
Ф. Рейчик
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Науэль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
6
0
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Рига
1
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
33
Iván Erquiaga
ЦЗ
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Режиналдо Рамирес
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
Рига
12
Kristaps Zommers
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Brian Peña
ЦП
7
Брайан Ороско
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
18
Марко Регза
ЦФ
4-3-4
12
5
Петков
87
Петров
3
22
Жуковски
6
20
Рейчик
7
3
77
Науэль
70
Муселик
17
4-1-3-2
1
Матревикс
33
5
34
Черномордис
13
Юрковскис
6
Бабец
93
Нгуена
22
Нианг
18
Йойич
9
Контрерас
10
Рамирес
3
78
Герчио
78
Герчио
3
20
Рейчик
77
Кебула
77
Кебула
20
Рейчик
7
27
Индже
27
Индже
7
33
25
Музинга
25
Музинга
33
18
Йойич
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
18
Йойич
93
Нгуена
7
Ороско
7
Ороско
93
Нгуена
13
Юрковскис
77
77
13
Юрковскис
22
Нианг
18
Регза
18
Регза
22
Нианг
Остались в запасе
Шленск
Рига
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
12
Kristaps Zommers
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
11
Brian Peña
ЦП
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
Остались в запасе
12
Kristaps Zommers
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
11
Brian Peña
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Адриан Гула
Статистика матча Шленск - Рига
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Рига
Лига конференций, 5 тур
Рига
- : -
10.12.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
2 : 0
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Информация о матче
Главный судья:
Genc Nuza, Kosovo
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
20723 из 42771 зрителей (48%)
Новости команд
Все
Шленск
Рига
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+