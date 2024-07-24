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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Шленск
Рига - Шленск: обзор матча 24 июля 2024
Рига
24.07.2024, среда, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рига - Шленск
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Рамирес
89'
84'
Замена
А. Ортис
️️️️
М. Жуковски
74'
Желтая карточка
Ф. Рейчик
Замена
Б. Ороско
️️️️
М. Йойич
73'
73'
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
P. Samiec-Talar
Желтая карточка
Р. Рамирес
69'
Замена
G. Mankenda
️️️️
Э. Контрерас
58'
46'
Замена
Т. Герчио
️️️️
S. Szota
41'
Желтая карточка
P. Pokorný
22'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
1
Рихардс Матревикс
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Орландо Гало
ОП
6
Хрвойе Бабец
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Режиналдо Рамирес
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Рига
98
Нилс Пуринс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Brian Peña
ЦП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
18
Марко Регза
ЦФ
7
Брайан Ороско
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Шленск
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
3-2-1-2
1
Матревикс
34
Черномордис
5
13
Юрковскис
4
Гало
6
Бабец
18
Йойич
9
Контрерас
10
Рамирес
4-1-4
12
22
Жуковски
87
Петров
3
5
Петков
7
77
Науэль
17
3
70
Муселик
10
Рамирес
18
Регза
18
Регза
10
Рамирес
18
Йойич
7
Ороско
7
Ороско
18
Йойич
9
Контрерас
77
77
9
Контрерас
3
78
Герчио
78
Герчио
3
7
6
6
7
22
Жуковски
16
Ортис
16
Ортис
22
Жуковски
Остались в запасе
Рига
Шленск
98
Нилс Пуринс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Brian Peña
ЦП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
Главный тренер
Адриан Гула
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
98
Нилс Пуринс
ВР
12
Kristaps Zommers
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
3
Кирилс Ильинс
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Brian Peña
ЦП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
Остались в запасе
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Рига - Шленск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 5 тур
Рига
- : -
10.12.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
2 : 0
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Сконто
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