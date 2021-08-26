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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Русенборг - Ренн
Русенборг - Ренн: обзор матча 26 августа 2021
Русенборг
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ренн
68'
С. Веччиа (П)
6'
Р. дель Кастильо
41'
Н. Агер
81'
М. Аблин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Русенборг - Ренн
82'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Аблин
Пас отдал
М. Терье
76'
Замена
М. Аблин
️️️️
С. Гирасси
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
Х. Орн Ейхолфссон
76'
Замена
О. Скарсем
️️️️
С. Веччиа
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Веччиа
68'
67'
Желтая карточка
А. Гомис
63'
Замена
М. Терье
️️️️
Б. Бурижо
63'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
63'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Б. Сантамария
41'
ГОЛ! 0:2!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
24'
Желтая карточка
Б. Мелинг
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. дель Кастильо
Пас отдал
С. Гирасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
4-2-2-2
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
16
Конрадсен
6
Теттей
35
Сейде
23
Веччиа
19
Хольс
29
Хольм
4-2-1-2-1
1
Гомис
14
Траоре
5
Баде
21
Агер
24
Мелинг
18
Угочукву
7
Сантамария
27
Бурижо
20
дель Кастильо
29
Тайт
9
Гирасси
15
Орн Ейхолфссон
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
15
Орн Ейхолфссон
23
Веччиа
77
Скарсем
77
Скарсем
23
Веччиа
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
7
Сантамария
6
Камавинга
6
Камавинга
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
11
Терье
27
Бурижо
9
Гирасси
11
Аблин
11
Аблин
9
Гирасси
Остались в запасе
Русенборг
Ренн
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Русенборг - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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