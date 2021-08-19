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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ренн - Русенборг
Ренн - Русенборг: обзор матча 19 августа 2021
Ренн
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Русенборг
15'
Н. Агер
84'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Русенборг
Замена
Э. Камавинга
️️️️
М. Терье
89'
89'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
Э. Даль Рейтан
ГОЛ! 2:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Бурижо
84'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
82'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. Доку
81'
79'
Желтая карточка
Д. Исламович
Желтая карточка
Л. Баде
73'
Замена
С. Гирасси
️️️️
К. Сулемана
69'
62'
Замена
Н. Хольм
️️️️
С. Веччиа
62'
Замена
Э. Сейде
️️️️
К. Хольс
62'
Замена
Ю. Лунд
️️️️
Э. Тагсет
25'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гомис
24
Мелинг
5
Баде
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
7
Сулемана
11
Доку
4-3-1-2
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
15
Хофф
6
Теттей
20
Тагсет
23
Веччиа
19
Хольс
9
Исламович
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
11
Терье
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Терье
11
Доку
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Доку
7
Сулемана
9
Гирасси
9
Гирасси
7
Сулемана
29
Рейтан
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
29
Рейтан
19
Хольс
35
Сейде
35
Сейде
19
Хольс
20
Тагсет
1
Лунд
1
Лунд
20
Тагсет
23
Веччиа
29
Хольм
29
Хольм
23
Веччиа
Остались в запасе
Ренн
Русенборг
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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