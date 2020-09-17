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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серветт - Реймс
Серветт - Реймс: обзор матча 17 сентября 2020
Серветт
17.09.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Реймс
4'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Реймс
90'
+2
Замена
А. Зенели
️️️️
Б. Диа
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Менди
85'
83'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
80'
Замена
М. Кафаро
️️️️
М. Кассама
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Имери
74'
67'
Желтая карточка
В. Фас
65'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Д. Кутеса
Замена
K. Koné
️️️️
В. Тасар
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Кассама
43'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
Д. Кутеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
29
Менди
4
Руй
32
Сотье
23
Сассо
30
Имери
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
27
Тасар
99
Кюи
3-2-2-1-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
7
Кутеса
19
Туре
22
Диа
29
Менди
25
Диалло
25
Диалло
29
Менди
30
Имери
8
Шалк
8
Шалк
30
Имери
27
Тасар
20
20
27
Тасар
22
Диа
9
Зенели
9
Зенели
22
Диа
8
Кассама
20
Кафаро
20
Кафаро
8
Кассама
7
Кутеса
14
Сирхейс
14
Сирхейс
7
Кутеса
Остались в запасе
Серветт
Реймс
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
1
Joël Kiassumbua
ВР
10
Борис Кеспедес
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
1
Joël Kiassumbua
ВР
10
Борис Кеспедес
ЦП
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Серветт - Реймс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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