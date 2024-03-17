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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Вальядолид
Расинг де Феррол - Вальядолид: обзор матча 17 марта 2024
Расинг де Феррол
17.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
18'
Н. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Вальядолид
86'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Мончу
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
86'
Замена
N. Sánchez
️️️️
Ó. Pinchi
86'
83'
Вторая желтая
С. Таррега
Замена
M. Justo
️️️️
Н. Серрано
78'
Желтая карточка
Д. Кастро
73'
63'
Замена
С. Биук
️️️️
И. Санчес
63'
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Ндиайе
46'
Замена
В. Месегер
️️️️
М. Андре
34'
Желтая карточка
М. Андре
23'
Желтая карточка
С. Таррега
21'
Замена
Л. Роша
️️️️
Л. Перес
ГОЛ! 1:0!
Н. Серрано
Пас отдал
Д. Кастро
18'
8'
Пенальти не реализован!
М. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
3-2-1-4
13
16
Дельгадо
15
Кастро
14
8
8
Берналь
22
Серрано
20
Хименес
14
Лосада
28
2
Куберо
4-1-1-2-2
1
Масип
2
Перес
5
Таррега
22
Бойомо
18
Эскудеро
24
Юрич
6
Мончу
10
Санчес
21
Ндиайе
14
Силла
10
Андре
16
Мансанара
16
Мансанара
28
23
23
28
22
Серрано
9
9
22
Серрано
20
Хименес
9
9
20
Хименес
6
Мончу
2
Оливейра
2
Оливейра
6
Мончу
2
Перес
2
Роша
2
Роша
2
Перес
10
Андре
23
Месегер
23
Месегер
10
Андре
10
Санчес
79
Биук
79
Биук
10
Санчес
21
Ндиайе
21
Негредо
21
Негредо
21
Ндиайе
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Вальядолид
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Андре Феррейра
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Расинг де Феррол - Вальядолид
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
20
15
Офсайды
2
2
Количество передач
388
364
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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