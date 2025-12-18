Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зриньски - Рапид: обзор матча 18 декабря 2025

Зриньски
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
90+3' N. Cvetković (АГ)
11' Л. Шауб
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Зриньски - Рапид
Завершен
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Nenad Cvetković
Пас отдал Karlo Abramović
90' +3
Желтая карточка
Игор Савич
(фол)
90' +2
90'
+4'
79'
Замена
Жанис Антист ️️️️➡️️ Луис Шауб
Замена
Matej Šakota ️️️️➡️️ Лео Микич
79'
79'
Замена
Nenad Cvetković ️️️️➡️️ Amìn-Elias Gröller
Желтая карточка
Duje Dujmović
(подножка)
70'
69'
Желтая карточка
Фуркан Демир
(подножка)
64'
Замена
Dominik Weixelbraun ️️️️➡️️ Nikolaus Wurmbrand
64'
Замена
Клауди Мбуй ️️️️➡️️ Эркан Кара
Замена
Виталий Дамашкан ️️️️➡️️ Неманья Билбия
64'
Замена
Karlo Abramović ️️️️➡️️ Керим Мемиджа
64'
47'
Желтая карточка
Jakob Schöller
(подножка)
46'
Замена
Йонас Ауэр ️️️️➡️️ Тобиас-Фьелд Гулликсен
45'
+4'
Замена
Jakov Pranjić ️️️️➡️️ Марио Чуже
12'
11'
ГОЛ! 0:1! Луис Шауб
Пас отдал Фуркан Демир
Травма
Марио Чуже
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
21
Игор Савич
ОП
20
Антонио Иванчич
АП
5
I. Masic
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
99
Неманья Билбия
(К) ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Amane Romeo
ЦП
21
Луис Шауб
(К) ЦП
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
15
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зриньски
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
77
Karlo Abramović
ЦП
22
Jakov Pranjić
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Рапид
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
44
Lorenz Szladits
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
71
Клауди Мбуй
ЦФ
41
Dominik Weixelbraun
ЦФ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
90
Жанис Антист
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
4-1-1-4
18
12
Мамич
55
4
Баришич
50
Мемиджа
21
Савич
20
Иванчич
5
25
Чуже
99
Билбия
9
Микич
4-3-1-2
1
Хедл
4
61
Демир
47
20
8
Гргич
29
21
Шауб
17
Гулликсен
9
Кара
15
9
Микич
14
14
9
Микич
50
Мемиджа
77
77
50
Мемиджа
25
Чуже
22
22
25
Чуже
99
Билбия
31
Дамашкан
31
Дамашкан
99
Билбия
42
42
17
Гулликсен
23
Ауэр
23
Ауэр
17
Гулликсен
9
Кара
71
Мбуй
71
Мбуй
9
Кара
15
41
41
15
47
55
55
47
21
Шауб
90
Антист
90
Антист
21
Шауб
Остались в запасе
Зриньски
Рапид
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
44
Lorenz Szladits
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
17
Ante Sušak
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
3
Borna Filipović
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
23
Стефано Сурданович
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
36
Jakob Brunnhofer
ЦЗ
44
Lorenz Szladits
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зриньски - Рапид
2
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
17
Офсайды
2
2
Количество передач
418
306
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Stadion Pod Bijelim Brijegom, Mostar
Посещаемость:
5601
Новости команд
Все
Зриньски
Рапид
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
«Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Зриньски» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Зриньски» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Ракув» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.10 10:43
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
«Рапид» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.05
2025.12.10 11:18
«Ракув» – «Рапид»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.26 10:30
«Рапид» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 18:35
«Рапид» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.22 11:03
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зриньски
Рапид
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 36 тур
Зриньски
3 : 0
26.05.2026
Вележ
Австрия. Бундеслига, Финал
Рапид
3 : 0
25.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, Переходные матчи
Рид
2 : 1
22.05.2026
Рапид
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 35 тур
Рудар Приедор
2 : 2
22.05.2026
Зриньски
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 0
17.05.2026
Рапид
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 36 тур
Зриньски
3 : 0
26.05.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 35 тур
Рудар Приедор
2 : 2
22.05.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 34 тур
Зриньски
0 : 0
16.05.2026
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Радник Биелина
0 : 1
09.05.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
2 : 0
01.05.2026
Железничар
Австрия. Бундеслига, Финал
Рапид
3 : 0
25.05.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, Переходные матчи
Рид
2 : 1
22.05.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 0
17.05.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рапид
0 : 2
10.05.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 30 тур
ЛАСК
3 : 1
04.05.2026
Рапид
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 