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Рейнджерс - Сент-Джозефс
Рейнджерс - Сент-Джозефс: обзор матча 18 июля 2019
Рейнджерс
18.07.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
6 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Сент-Джозефс
45+1'
А. Морелос
57'
А. Морелос (П)
66'
А. Морелос
77'
Д. Дефо
86'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Джозефс
Желтая карточка
К. Голдсон
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Г. Стюарт
86'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дефо
Пас отдал
М. Полстер
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Морелос
Пас отдал
Г. Доэрти
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Морелос
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Джозефс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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