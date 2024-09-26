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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Карабах
Тоттенхэм - Карабах: обзор матча 26 сентября 2024
Тоттенхэм
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 0
Завершен
Карабах
12'
Б. Джонсон
52'
П. Сарр
68'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Карабах
Замена
М. Мур
️️️️
Д. Соланке
84'
79'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Силва
79'
Замена
М. Янкович
️️️️
Р. Алмейда
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
71'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Х. Сон
68'
67'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Ж. Ромао
58'
Пенальти не реализован!
Т. Байрамов
Желтая карточка
И. Биссума
56'
ГОЛ! 2:0!
П. Сарр
52'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Б. Джонсон
46'
23'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Соланке
12'
Замена
И. Удогие
️️️️
Л. Бергвалл
12'
Красная карточка
Р. Дрэгушин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Карабах
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Майки Мур
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-2-3-2
25
Викарио
4
Дэвис
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
15
Бергвалл
22
Джонсон
19
Соланке
14
Грей
4-1-1-2-4
1
Силва
81
Медина
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
44
Джафаргулиев
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
15
Бергвалл
13
Удогие
13
Удогие
15
Бергвалл
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
22
Джонсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Мур
47
Мур
19
Соланке
1
Силва
30
Гусейнов
30
Гусейнов
1
Силва
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
Алмейда
20
Алмейда
20
Алмейда
18
Ромао
11
Андраде
11
Андраде
18
Ромао
Остались в запасе
Тоттенхэм
Карабах
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
7
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
7
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Тоттенхэм - Карабах
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
9
Офсайды
2
6
Количество передач
466
476
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.22
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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