Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сальвадор - Пуэрто-Рико
Сальвадор - Пуэрто-Рико: обзор матча 07 июня 2024
Сальвадор
07.06.2024, пятница, 05:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Пуэрто-Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сальвадор - Пуэрто-Рико
90'
+5
Желтая карточка
A. Biaggi
(фол)
90'
+6'
86'
Замена
️️️️
D. Ríos
82'
Замена
️️️️
A. Biaggi
81'
Замена
️️️️
R. Rivera
81'
Замена
️️️️
J. Servania
Замена
️️️️
T. Benítez
80'
Замена
️️️️
L. Menjivar
80'
Желтая карточка
J. Henriquez
(фол)
76'
70'
Замена
️️️️
B. Ydrach
66'
Желтая карточка
J. de León
Замена
️️️️
F. Castillo-Orellana
59'
Замена
️️️️
J. Sibrián
59'
Желтая карточка
N. Bonilla
(фол)
58'
Замена
️️️️
J. Henriquez
46'
45'
+3'
27'
Желтая карточка
Z. Valentin
(фол)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сальвадор
1
Mario González
ВР
4
Jorge Cruz
ЦЗ
5
Rudy Clavel
ЦЗ
19
Nelson Blanco
ЦЗ
4
Adán Clímaco
ЦП
14
Christian Martínez
ЦП
7
Дарвин Керен
ЦП
21
B. Tamacas
ЦФ
9
Nelson Bonilla
(К)
ЦФ
11
Javier Ferman
ЦФ
6
N. Orellana
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Пуэрто-Рико
18
Joel Serrano
ВР
5
Zarek Valentin
ЦЗ
15
G. Calderon
ЦЗ
2
Nicolás Cardona
ЦЗ
20
Sidney Paris
ЦП
13
Gerald Díaz
ЦП
6
Juan O'Neill
(К)
ЦП
8
Isaac Angking
ЦФ
10
Jeremy de León
ЦФ
11
Леандро Антонетти
ЦФ
7
Wilfredo Rivera
ЦФ
Главный тренер
Чарли Траут
Сальвадор
18
Kevin Carabantes
ВР
2
Julio Sibrián
ЦЗ
8
Tereso Benítez
ЦЗ
16
Diego Flores
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
13
Leonardo Menjivar
ЦП
10
Kevin Santamaría
ЦП
23
Melvin Cartagena
ЦП
20
Пабло Паньед
АП
17
J. Henriquez
ЦФ
16
Francis Castillo-Orellana
ЦФ
18
Tomás Romero
ЦФ
Пуэрто-Рико
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
3
Colby Quinones
ЦЗ
14
Adrián Rosario
ЦЗ
16
Adrián Biaggi
ЦП
21
Darren Ríos
ЦП
22
Noeh Hernández
ЦП
17
Beto Ydrach
ЦП
9
R. Rivera
ЦФ
19
Jaden Servania
ЦФ
17
Ian Silva
ЦФ
3-3-4
1
4
5
19
4
14
7
Керен
21
6
11
9
3-3-4
18
5
15
2
20
13
6
7
11
Антонетти
10
8
2
2
8
8
13
13
17
17
16
16
16
16
21
21
17
17
9
9
19
19
Остались в запасе
Сальвадор
Пуэрто-Рико
18
Kevin Carabantes
ВР
16
Diego Flores
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
10
Kevin Santamaría
ЦП
23
Melvin Cartagena
ЦП
20
Пабло Паньед
АП
18
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
3
Colby Quinones
ЦЗ
14
Adrián Rosario
ЦЗ
22
Noeh Hernández
ЦП
17
Ian Silva
ЦФ
Главный тренер
Чарли Траут
Остались в запасе
18
Kevin Carabantes
ВР
16
Diego Flores
ЦЗ
4
German Fuentes Rodriguez
ЦЗ
10
Kevin Santamaría
ЦП
23
Melvin Cartagena
ЦП
20
Пабло Паньед
АП
18
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
12
Jean Fontana
ВР
1
Sebastián Cutler
ВР
4
Rodolfo Sulia
ЦЗ
3
Colby Quinones
ЦЗ
14
Adrián Rosario
ЦЗ
22
Noeh Hernández
ЦП
17
Ian Silva
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Главный тренер
Чарли Траут
Статистика матча Сальвадор - Пуэрто-Рико
2
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
28
19
Офсайды
4
1
Количество передач
318
326
Сейвы
1
3
Точность передач %
67
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 0
29.03.2026
Американские Виргинские о-ва
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 6
15.10.2025
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Суринам
1 : 0
07.06.2025
Пуэрто-Рико
Информация о матче
Стадион:
Estadio Cuscatlan, San Salvador
Новости команд
Все
Сальвадор
Пуэрто-Рико
Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.3
5 июня
Южная Корея – Сальвадор: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией
24 февраля
1
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Южная Корея – Сальвадор: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией
24 февраля
1
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Прогноз на точный счет матча Канада – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:29
Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.3
5 июня
Пуэрто-Рико – Аргентина: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.12 09:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+