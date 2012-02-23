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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Трабзонспор
ПСВ - Трабзонспор: обзор матча 23 февраля 2012
ПСВ
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Трабзонспор
15'
Д. Мертенс (П)
31'
Т. Матавж
38'
К. Строотман
53'
Т. Матавж
43'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Трабзонспор
Замена
Аланзиньо
️️️️
А. Акгюн
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
О. Адин
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Тойвонен
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
К. Строотман
Замена
Э. Питерс
️️️️
Й. Виллемс
ГОЛ! 4:1!
Т. Матавж
Пас отдал
Т. Матавж
Красная карточка
Т. Зенгин
Замена
О. Реджер Киврак
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 3:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
П. Энрике
ГОЛ! 3:0!
К. Строотман
Пас отдал
З. Лабиад
ГОЛ! 2:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
Марсело
20'
15'
Желтая карточка
О. Челустка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мертенс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
18
Айкут Акгюн
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
14
Петр Брозек
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
10
Адриан Миржеевски
АП
25
Аланзиньо
ПП
4-3-1-2
15
Исакссон
15
Виллемс
3
Баума
6
Марсело
11
Манолев
23
Вейналдум
11
Тойвонен
8
Строотман
52
Лабиад
10
Мертенс
9
Матавж
3-2-3-2
29
Зенгин
22
Юмлу
33
Челустка
23
Качар
29
Адин
16
Чех
18
Акгюн
0
Колман
16
Зокора
12
Энрике
17
Йылмаз
15
Виллемс
33
Питерс
33
Питерс
15
Виллемс
8
Строотман
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
8
Строотман
11
Тойвонен
17
Ленс
17
Ленс
11
Тойвонен
12
Энрике
1
Киврак
1
Киврак
12
Энрике
29
Адин
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
29
Адин
18
Акгюн
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
18
Акгюн
Остались в запасе
ПСВ
Трабзонспор
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
14
Петр Брозек
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Остались в запасе
14
Петр Брозек
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча ПСВ - Трабзонспор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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