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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - ПСВ
Трабзонспор - ПСВ: обзор матча 17 февраля 2012
Трабзонспор
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
ПСВ
33'
О. Адин
6'
Т. Матавж
12'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - ПСВ
Замена
В. Баума
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
Г. Качар
Замена
А. Миржеевски
️️️️
С. Балчи
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Мертенс
Замена
П. Энрике
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
А. Акгюн
Замена
Аланзиньо
️️️️
Г. Колман
ГОЛ! 1:2!
О. Адин
Желтая карточка
С. Балчи
12'
ГОЛ! 0:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
Д. Мертенс
ГОЛ! 0:1!
Т. Матавж
Пас отдал
А. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
30
Серкан Балчи
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
14
Петр Брозек
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
25
Аланзиньо
ПП
12
Пауло Энрике
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
8
Имад Наях
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-3-1-1
29
Зенгин
23
Качар
33
Челустка
22
Юмлу
16
Чех
29
Адин
30
Балчи
0
Колман
18
Акгюн
7
Алтынтоп
17
Йылмаз
4-4-2
15
Исакссон
11
Манолев
4
Дерейк
6
Марсело
15
Виллемс
11
Тойвонен
8
Строотман
17
Ленс
13
Хатчинсон
9
Матавж
10
Мертенс
30
Балчи
10
Миржеевски
10
Миржеевски
30
Балчи
0
Колман
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
0
Колман
7
Алтынтоп
12
Энрике
12
Энрике
7
Алтынтоп
15
Виллемс
3
Баума
3
Баума
15
Виллемс
10
Мертенс
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Мертенс
Остались в запасе
Трабзонспор
ПСВ
14
Петр Брозек
ЦЗ
1
Онур Реджер Киврак
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
8
Имад Наях
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
14
Петр Брозек
ЦЗ
1
Онур Реджер Киврак
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
Остались в запасе
8
Имад Наях
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Трабзонспор - ПСВ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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