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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Пршибрам
Спарта - Пршибрам: обзор матча 09 марта 2021
Спарта
09.03.2021, вторник, 20:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Пршибрам
33'
Л. Крейчи
43'
Л. Козак
81'
А. Карабец
90+2'
J. Mezera (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Пршибрам
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
J. Mezera
90'
+2
Желтая карточка
М. Витик
89'
87'
Замена
J. Januska
️️️️
K. Soldat
Замена
М. Сачек
️️️️
Л. Крейчи
86'
85'
Замена
S. Vavra
️️️️
R. Voltr
ГОЛ! 3:0!
А. Карабец
81'
79'
Желтая карточка
M. Cmiljanovic
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
74'
Желтая карточка
Л. Крейчи
70'
Желтая карточка
Т. Виснер
65'
Замена
А. Гложек
️️️️
Л. Козак
61'
60'
Замена
J. Rezek
️️️️
M. Lalkovic
60'
Замена
T. Pilik
️️️️
E. Antwi
Желтая карточка
Л. Крейчи
52'
44'
Желтая карточка
R. Voltr
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
Пас отдал
Б. Докал
43'
42'
Желтая карточка
K. Soldat
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
С. Плавсич
33'
23'
Желтая карточка
M. Lalkovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
4-4-1
1
Ницэ
28
Виснер
33
Челустка
17
Ганцко
3
Витик
95
Плавсич
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
18
Козак
4-2-5
25
0
20
0
0
8
Зорван
71
0
27
18
0
7
Крейчи
61
Сачек
61
Сачек
7
Крейчи
7
Крейчи
23
Ганоушек
23
Ганоушек
7
Крейчи
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
18
Козак
10
Гложек
10
Гложек
18
Козак
25
12
12
25
27
0
0
27
0
0
0
0
0
21
21
0
Остались в запасе
Спарта
Пршибрам
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
3
Stefan Vilotic
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Спарта - Пршибрам
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
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Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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