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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Славия
Пршибрам - Славия: обзор матча 07 февраля 2021
Пршибрам
07.02.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
3 : 3
Завершен
Славия
21'
Д. Зима (АГ)
45+2'
О. Кудела (АГ)
90+6'
R. Voltr
24'
П. Олаинка
55'
А. Сима
81'
О. Кудела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Славия
ГОЛ! 3:3!
R. Voltr
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
С. Тецл
Замена
V. Svoboda
️️️️
M. Cmiljanovic
90'
+1
90'
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Олаинка
90'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
85'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
Замена
T. Docekal
️️️️
P. Hajek
84'
Замена
T. Pilik
️️️️
M. Novy
84'
Желтая карточка
J. Kvida
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
О. Кудела
Желтая карточка
M. Novy
77'
Замена
S. Vavra
️️️️
M. Lalkovic
68'
58'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
А. Бах
58'
Замена
С. Дели
️️️️
Д. Зима
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Сима
Пас отдал
Л. Провод
50'
Желтая карточка
П. Олаинка
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
О. Кудела
45'
+2
Желтая карточка
M. Lalkovic
29'
27'
Желтая карточка
Д. Зима
24'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Зима
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пршибрам
0
E. Antwi
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
3-2-1-5
25
32
15
20
0
0
11
27
0
1
3
3-2-1-3-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
4
Зима
18
Бах
26
Боржил
10
Станчу
19
Сима
17
Провод
99
Олаинка
7
Кухта
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
32
0
0
0
0
18
Бах
8
Масопуст
8
Масопуст
18
Бах
4
Зима
15
Дели
15
Дели
4
Зима
99
Олаинка
32
Лингр
32
Лингр
99
Олаинка
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
Остались в запасе
Пршибрам
Славия
12
Jiri Januska
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
12
Jiri Januska
ЦФ
0
E. Antwi
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Пршибрам - Славия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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