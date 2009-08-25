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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Шеффилд Уэнсдэй
Порт Вейл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 августа 2009
Порт Вейл
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Информация о матче
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Шеффилд Уэнсдэй
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