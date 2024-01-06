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Англия. Кубок
Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед
Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед: обзор матча 06 января 2024
Плимут Аргайл
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
18'
Л. Кандл
68'
Р. Харди (П)
90+1'
М. Уиттакер
50'
L. Angol
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Л. Кандл
90'
+1
Замена
L. Gibson
️️️️
М. Миллер
84'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Д. Эдвардс
77'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
77'
73'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
L. Angol
73'
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Коли
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Харди
68'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
65'
64'
Замена
C. Eastmond
️️️️
Д. Гейп
64'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
К. Клэй
60'
Желтая карточка
К. Клэй
Замена
Б. Мамба
️️️️
Ф. Иссака
58'
Замена
J. Houghton
️️️️
К. Райт
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
L. Angol
34'
Желтая карточка
Д. Киззи
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Саттон Юнайтед
15
Craig Eastmond
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
1-1-3-2-3
23
Азар
17
Скарр
4
Рэнделл
25
Кандл
23
Райт
8
Эдвардс
19
Миллер
7
Уиттакер
22
Гэллоуэй
25
Иссака
39
Харди
3-1-1-1-4
1
Бузанис
5
30
Киззи
24
15
Гейп
7
7
Коли
23
9
5
16
Клэй
8
Эдвардс
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
8
Эдвардс
25
Иссака
19
Мамба
19
Мамба
25
Иссака
23
Райт
4
4
23
Райт
19
Миллер
19
19
19
Миллер
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
15
Гейп
15
15
15
Гейп
16
Клэй
11
11
16
Клэй
7
Коли
11
11
7
Коли
9
19
19
9
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
Остались в запасе
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Статистика матча Плимут Аргайл - Саттон Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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