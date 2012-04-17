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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Саутгемптон
Питерборо Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 17 апреля 2012
Питерборо Юнайтед
17.04.2012, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Саутгемптон
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0
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0
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