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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 января 2022
Питерборо Юнайтед
29.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
54'
Б. Шарп
81'
К. Мортон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Мортон
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Д. Грант
79'
79'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
Замена
Д. Уорд
️️️️
J. Tomlinson
65'
Замена
К. Мортон
️️️️
Д. Мэрриот
65'
62'
Желтая карточка
К. Хурихейн
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
22'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Р. Брюстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Питерборо Юнайтед
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-5
19
Мамба
4
4
Томпсон
8
Грант
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
17
Поку
7
Фукс
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
14
Робинсон
10
Норвуд
7
Ндиайе
14
Хурихейн
10
Брюстер
14
Шарп
4
23
Уорд
23
Уорд
4
7
Мэрриот
39
Мортон
39
Мортон
7
Мэрриот
8
Грант
31
Рэндалл
31
Рэндалл
8
Грант
10
Брюстер
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Брюстер
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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