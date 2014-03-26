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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сантос Лагуна - Пеньяроль
Сантос Лагуна - Пеньяроль: обзор матча 26 марта 2014
Сантос Лагуна
26.03.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 8, 5 тур
4 : 1
Завершен
Пеньяроль
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сантос Лагуна - Пеньяроль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
- : -
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атланте
0 : 2
07.11.2026
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Сантос Лагуна
1 : 0
02.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Тихуана
4 : 1
26.10.2026
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Сантос Лагуна
0 : 1
26.07.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Монтеррей
3 : 2
19.07.2026
Сантос Лагуна
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 0
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
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0 : 0
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