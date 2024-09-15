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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Рампла Хуниорс
Пеньяроль - Рампла Хуниорс: обзор матча 15 сентября 2024
Пеньяроль
15.09.2024, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Рампла Хуниорс
44'
M. Silvera
69'
Д. Баез
79'
L. Fernández (П)
86'
F. Batista
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Рампла Хуниорс
ГОЛ! 4:0!
F. Batista
Пас отдал
L. Hernández
86'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
L. Fernández
82'
82'
Замена
J. Plada
️️️️
M. Núñez
82'
Замена
J. Toledo
️️️️
D. Arismendi
ГОЛ с пенальти! 3:0!
L. Fernández
79'
75'
Желтая карточка
L. Centurion
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Баез
Пас отдал
M. Silvera
69'
Желтая карточка
L. Fernández
64'
Замена
Л. Секейра
️️️️
J. Cabrera
62'
Замена
L. Hernández
️️️️
М. Оливера
62'
Желтая карточка
М. Оливера
53'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
E. Darías
46'
46'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Л. Риналди
ГОЛ! 1:0!
M. Silvera
Пас отдал
J. Cabrera
44'
40'
Замена
E. Almeida
️️️️
G. Machado
34'
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
7
Javier Cabrera
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Рампла Хуниорс
25
Maicol Vera
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
13
German Gabriel
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
21
Adrián Leites
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
4-4-2
29
15
Оливера
2
2
20
7
13
10
14
11
28
Баез
4-4-2
1
32
33
24
Баррандегуй
3
20
26
14
80
7
Риналди
19
13
11
Рамирес
11
Рамирес
13
7
28
Секейра
28
Секейра
7
15
Оливера
27
27
15
Оливера
11
9
9
11
10
20
Авенатти
20
Авенатти
10
32
2
2
32
26
15
15
26
7
Риналди
20
Мескида
20
Мескида
7
Риналди
80
23
23
80
Остались в запасе
Пеньяроль
Рампла Хуниорс
1
Guillermo De Amores
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
25
Maicol Vera
ВР
13
German Gabriel
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
21
Adrián Leites
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
5
Martín Gianoli
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
Остались в запасе
25
Maicol Vera
ВР
13
German Gabriel
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
21
Adrián Leites
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Пеньяроль - Рампла Хуниорс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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