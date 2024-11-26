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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Ливерпуль
Рампла Хуниорс - Ливерпуль: обзор матча 26 ноября 2024
Рампла Хуниорс
26.11.2024, вторник, 22:30
Уругвай. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
61'
D. G. Garcia Cardozo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Ливерпуль
Желтая карточка
L. Centurion
90'
+3
85'
Замена
L. Aued
️️️️
D. Rodriguez
78'
Замена
E. Castillo
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
63'
Замена
A. Hernández
️️️️
R. Machado
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. G. Garcia Cardozo
Замена
N. Dibble
️️️️
T. Adoryan
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
26
Matías Núñez
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
14
Christian Tabó
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
80
G. Machado
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
4-3-3
1
24
Баррандегуй
2
32
3
26
14
20
7
Риналди
24
23
3-2-3-2
12
14
2
4
20
Амаро
18
50
15
28
9
14
20
11
11
20
50
23
23
50
9
99
99
9
15
11
11
15
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Ливерпуль
12
Lucio Segovia
ВР
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
80
G. Machado
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
80
G. Machado
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Joaquin Nunez
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Рампла Хуниорс - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Олимпико
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Рампла Хуниорс
Ливерпуль
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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