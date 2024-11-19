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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Ривер Плейт
Рампла Хуниорс - Ривер Плейт: обзор матча 19 ноября 2024
Рампла Хуниорс
19.11.2024, вторник, 22:30
Уругвай. Примера, 13 тур
0 : 3
Завершен
Ривер Плейт
5'
Х. Лавега
65'
J. Cruz De los Santos
90+6'
A. Bernardo Vera Flores
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Ривер Плейт
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
A. Bernardo Vera Flores
90'
+5
Замена
M. Camarda
️️️️
J. Zeballos
86'
Желтая карточка
M. Alfonso
83'
Желтая карточка
T. Galletto
Желтая карточка
J. Toledo
83'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Л. Риналди
78'
75'
Замена
F. Correa
️️️️
Y. Irrazábal
75'
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
Х. Лавега
65'
ГОЛ! 0:2!
J. Cruz De los Santos
57'
Желтая карточка
R. Fernandez
Замена
F. Ospitaleche
️️️️
D. Rosa
46'
Замена
E. Almeida
️️️️
G. Machado
46'
43'
Желтая карточка
H. Salaberry
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Лавега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
13
Christian Almeida
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
2
Andrés Madruga
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
29
Facundo González
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
4-4-2
1
24
Баррандегуй
3
33
32
80
20
14
26
7
Риналди
19
4-5-1
12
23
2
6
13
7
Лавега
22
27
19
30
24
14
85
85
14
7
Риналди
20
Мескида
20
Мескида
7
Риналди
80
23
23
80
12
12
12
12
7
Лавега
10
10
7
Лавега
24
29
29
24
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Ривер Плейт
12
Lucio Segovia
ВР
2
Andrés Madruga
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
20
Lucas Tamareo
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
29
Facundo González
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
2
Andrés Madruga
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
20
Lucas Tamareo
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Остались в запасе
29
Facundo González
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
5
German Barrios
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Рампла Хуниорс - Ривер Плейт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Gimenez, Uruguay
Стадион:
Олимпико
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«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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