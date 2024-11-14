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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Рампла Хуниорс
Бостон Ривер - Рампла Хуниорс: обзор матча 14 ноября 2024
Бостон Ривер
14.11.2024, четверг, 22:30
Уругвай. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Рампла Хуниорс
48'
E. Beltrán
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Рампла Хуниорс
Замена
F. Marco
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
90'
81'
Желтая карточка
L. Centurion
Замена
F. Chiappini
️️️️
M. Vera
80'
Замена
F. Pérez
️️️️
A. Amado
70'
Замена
Y. Calleros
️️️️
G. Pérez
70'
60'
Желтая карточка
G. Camargo
59'
Замена
E. Almeida
️️️️
D. Rosa
59'
Замена
M. Burruzo
️️️️
Н. Мескида
Желтая карточка
G. Pérez
57'
ГОЛ! 1:0!
E. Beltrán
48'
11'
Замена
G. Machado
️️️️
J. Plada
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
15
Juan Plada
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Matias Polvera
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
3
Yvo Calleros
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
3-2-3-2
1
40
2
30
8
17
29
10
16
24
9
4-4-2
1
32
33
24
Баррандегуй
3
26
20
14
15
9
20
Мескида
24
4
4
24
29
3
3
29
8
25
25
8
10
21
21
10
15
80
80
15
14
23
23
14
20
Мескида
19
19
20
Мескида
Остались в запасе
Бостон Ривер
Рампла Хуниорс
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Бостон Ривер - Рампла Хуниорс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
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