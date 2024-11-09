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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Данубио
Рампла Хуниорс - Данубио: обзор матча 09 ноября 2024
Рампла Хуниорс
09.11.2024, суббота, 15:45
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Данубио
24'
C. Tizon
87'
S. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Данубио
89'
Замена
F. Silvestre
️️️️
S. Romero
89'
Замена
G. Leyes
️️️️
S. Fernández
87'
ГОЛ! 0:2!
S. Fernández
80'
Замена
S. Etchebarne
️️️️
C. Tizon
Замена
I. Mendez
️️️️
J. Plada
79'
Желтая карточка
G. Camargo
72'
65'
Желтая карточка
М. Гойкоэчеа
Замена
E. Almeida
️️️️
G. Machado
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
C. Tizon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
15
Juan Plada
ЦП
80
G. Machado
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
9
Matias Polvera
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
3-5-2
1
24
Баррандегуй
32
2
80
20
26
14
15
7
Риналди
9
2-5-3
1
Гойкоэчеа
13
4
3
19
19
80
6
30
28
10
15
5
5
15
80
23
23
80
80
21
21
80
19
17
17
19
30
33
33
30
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Данубио
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
11
Nicolás Dibble
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Рампла Хуниорс - Данубио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Олимпико
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