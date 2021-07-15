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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сфынтул Георге - Партизани
Сфынтул Георге - Партизани: обзор матча 15 июля 2021
Сфынтул Георге
15.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 3
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Партизани
4'
Р. Волков (П)
22'
Н. Солодовников
42'
С. Жуниор
55'
С. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сфынтул Георге - Партизани
Замена
И. Борш
️️️️
В. Стина
78'
Замена
A. Osipov
️️️️
Н. Солодовников
78'
Замена
G. Luca
️️️️
E. Slivca
66'
57'
Желтая карточка
F. Gligorov
Замена
А. Суворов
️️️️
P. Ojog
57'
55'
ГОЛ! 2:2!
С. Жуниор
Желтая карточка
Н. Солодовников
48'
42'
ГОЛ! 2:1!
С. Жуниор
ГОЛ! 2:0!
Н. Солодовников
Пас отдал
М. Гечев
22'
Желтая карточка
М. Стефан
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Волков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сфынтул Георге
25
Николай Каланча
ВР
33
Михаил Стефан
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
98
Виктор Стина
ПВ
17
Petru Ojog
ЦФ
10
Роман Волков
ЦФ
88
Николай Солодовников
ЦФ
0
E. Slivca
ЦФ
0
V. Plamadeala
ЦФ
24
Sidy Sagna
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
21
Валентино Муратай
ЦП
0
K. Kote
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
3
Egzon Belica
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
0
F. Gligorov
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
18
Стенио Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Сфынтул Георге
6
Сергей Свинаренко
ЛЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
39
Теодор Лунгу
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
22
Gian Luca
ЦФ
8
Alexandru Osipov
ЦФ
0
A. Carastoian
ЦФ
1
Maxim Railean
ЦФ
Партизани
77
Альдо Текья
ВР
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
0
J. Bardhi
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
17
Gehard Hasa
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
1-2-5
25
Каланча
33
Стефан
7
Гечев
98
Стина
88
Солодовников
24
0
0
10
Волков
2-5
12
Ходжа
99
Ррапай
21
Муратай
3
18
Жуниор
77
Кара
0
33
0
22
22
0
88
Солодовников
8
8
88
Солодовников
98
Стина
66
Борш
66
Борш
98
Стина
17
16
Суворов
16
Суворов
17
Остались в запасе
Сфынтул Георге
Партизани
0
A. Carastoian
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦП
1
Maxim Railean
ЦФ
6
Сергей Свинаренко
ЛЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
77
Альдо Текья
ВР
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
0
J. Bardhi
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
17
Gehard Hasa
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Остались в запасе
0
A. Carastoian
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦП
1
Maxim Railean
ЦФ
6
Сергей Свинаренко
ЛЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
Остались в запасе
77
Альдо Текья
ВР
15
Loti Celina
ЦФ
19
Agim Dajçi
ЦФ
0
J. Bardhi
ЦФ
3
Eneid Kodra
ЦФ
6
Geri Selita
ЦФ
17
Gehard Hasa
ЦФ
27
Xhon Marinaj
ЦФ
36
Denis Balla
ЦФ
23
Kevi Llanaj
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Сфынтул Георге - Партизани
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Мура 05
2 : 1
14.07.2022
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
1 : 2
07.07.2022
Мура 05
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
2 : 3
15.07.2021
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
5 : 2
08.07.2021
Сфынтул Георге
Лига Европы, 2 раунд
Сфынтул Георге
0 : 1
17.09.2020
Партизан
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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Сфынтул Георге
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24 января
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2016.08.25 22:23
10
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2016.08.25 06:12
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2016.08.22 15:40
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