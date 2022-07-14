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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мура 05 - Сфынтул Георге
Мура 05 - Сфынтул Георге: обзор матча 14 июля 2022
Мура 05
14.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сфынтул Георге
46'
Н. Петкович
81'
М. Даку
77'
С. Свинаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мура 05 - Сфынтул Георге
Замена
J. Majić
️️️️
М. Даку
84'
82'
Желтая карточка
С. Свинаренко
ГОЛ! 2:1!
М. Даку
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Свинаренко
74'
Замена
P. Ojog
️️️️
И. Борш
74'
Замена
I. Damascan
️️️️
В. Паирель
Замена
С. Уро
️️️️
М. Марушко
74'
Желтая карточка
A. Beganović
63'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Н. Петкович
62'
Замена
M. Šroler
️️️️
Т. Ципот
62'
Замена
Н. Лорбек
️️️️
Ж. Коус
62'
60'
Замена
С. Свинаренко
️️️️
A. Osipov
60'
Замена
А. Суворов
️️️️
Т. Лунгу
ГОЛ! 1:0!
Н. Петкович
46'
23'
Желтая карточка
Т. Лунгу
10'
Желтая карточка
М. Стефан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
22
Amar Beganović
ЦЗ
9
Матич Марушко
ЦЗ
4
Gregor Balažic
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
44
Никола Петкович
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
11
Тио Ципот
ПП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Сфынтул Георге
25
Николай Каланча
ВР
95
Вадим Паирель
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦФ
8
Alexandru Osipov
ЦФ
18
Evgen Smirnov
ЦФ
33
Михаил Стефан
ЦФ
66
Ион Борш
ЦФ
Мура 05
28
Vid Šumenjak
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
14
Ник Лорбек
ОП
44
Самсондин Уро
ОП
47
Ален Козар
ЦП
30
Martin Šroler
ЦП
4
Кай Ципот
ЦФ
20
Niko Kasalo
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
7
Josip Majić
ЦФ
Сфынтул Георге
1
Maxim Bardis
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
20
Андрей Кожокарь
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
6
Сергей Свинаренко
ЦФ
17
Petru Ojog
ЦФ
7
I. Damascan
ЦФ
37
Дан Пушкаш
ЦФ
3-2-3-1-1
69
Обрадович
9
Марушко
4
37
22
3
Пучко
11
Коус
44
Петкович
11
Ципот
8
Бобичанец
19
Даку
5
25
Каланча
39
Лунгу
66
Борш
33
Стефан
18
8
11
Коус
14
Лорбек
14
Лорбек
11
Коус
9
Марушко
44
Уро
44
Уро
9
Марушко
11
Ципот
30
30
11
Ципот
44
Петкович
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
44
Петкович
19
Даку
7
7
19
Даку
39
Лунгу
16
Суворов
16
Суворов
39
Лунгу
8
6
Свинаренко
6
Свинаренко
8
66
Борш
17
17
66
Борш
95
Паирель
7
7
95
Паирель
Остались в запасе
Мура 05
Сфынтул Георге
28
Vid Šumenjak
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
4
Кай Ципот
ЦФ
20
Niko Kasalo
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
1
Maxim Bardis
ВР
20
Андрей Кожокарь
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
37
Дан Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
28
Vid Šumenjak
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
47
Ален Козар
ЦП
4
Кай Ципот
ЦФ
20
Niko Kasalo
ЦФ
17
Ян Джапо
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxim Bardis
ВР
20
Андрей Кожокарь
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
37
Дан Пушкаш
ЦФ
Статистика матча Мура 05 - Сфынтул Георге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Мура 05
2 : 1
14.07.2022
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
1 : 2
07.07.2022
Мура 05
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
2 : 3
15.07.2021
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
5 : 2
08.07.2021
Сфынтул Георге
Лига Европы, 2 раунд
Сфынтул Георге
0 : 1
17.09.2020
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
Новости команд
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Мура 05
Сфынтул Георге
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
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1
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2025.08.12 16:00
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2024.01.25 20:20
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2024.01.23 09:05
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
«Рубин» усилился австрийским форвардом
2024.01.25 20:20
2
«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего
2024.01.23 09:05
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