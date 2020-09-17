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Лига Европы 2026/2027
Сфынтул Георге - Партизан
Сфынтул Георге - Партизан: обзор матча 17 сентября 2020
Сфынтул Георге
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Партизан
104'
Б. Натхо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сфынтул Георге - Партизан
110'
Замена
А. Шчекич
️️️️
С. Сума
104'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Натхо
91'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Т. Асано
Замена
️️️️
A. Novicov
91'
78'
Желтая карточка
Б. Натхо
78'
Замена
Б. Матич
️️️️
У. Садик
63'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ф. Стеванович
Замена
S. Istrati
️️️️
Р. Волков
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сфынтул Георге
6
Сергей Свинаренко
ЛЗ
43
Дмитрий Мандриченко
АП
24
Sidy Sagna
ЦФ
17
Petru Ojog
ЦФ
4
Andrei Novicov
ЦФ
18
Evgen Smirnov
ЦФ
0
V. Plamadeala
ЦФ
0
E. Slivca
ЦФ
8
Rienat Mochuliak
ЦФ
10
Роман Волков
ЦФ
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
20
Сейдуба Сума
ЦП
29
Такума Асано
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
4
U. Vitas
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Сфынтул Георге
7
Михаил Гечев
ЛВ
98
Виктор Стина
ПВ
10
Sergiu Istrati
ЦФ
88
Alexandru Vremea
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
50
Боян Матич
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
1-1-5
6
Свинаренко
43
Мандриченко
0
10
Волков
8
0
18
2-2-4-2
1
Попович
28
Урошевич
23
Остойич
2
Милькович
14
Зделар
29
Асано
10
Натхо
10
Стеванович
20
Сума
6
Садик
4
10
Волков
10
10
10
Волков
29
Асано
15
Лутовац
15
Лутовац
29
Асано
6
Садик
50
Матич
50
Матич
6
Садик
20
Сума
19
Шчекич
19
Шчекич
20
Сума
10
Стеванович
8
Маркович
8
Маркович
10
Стеванович
Остались в запасе
Сфынтул Георге
Партизан
88
Alexandru Vremea
ЦФ
98
Виктор Стина
ПВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
88
Alexandru Vremea
ЦФ
98
Виктор Стина
ПВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
Остались в запасе
99
Милан Смилянич
ЦП
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Сфынтул Георге - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Мура 05
2 : 1
14.07.2022
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
1 : 2
07.07.2022
Мура 05
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
2 : 3
15.07.2021
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
5 : 2
08.07.2021
Сфынтул Георге
Лига Европы, 2 раунд
Сфынтул Георге
0 : 1
17.09.2020
Партизан
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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