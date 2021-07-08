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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Сфынтул Георге
Партизани - Сфынтул Георге: обзор матча 08 июля 2021
Партизани
08.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
5 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Сфынтул Георге
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Партизани - Сфынтул Георге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Мура 05
2 : 1
14.07.2022
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
1 : 2
07.07.2022
Мура 05
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
2 : 3
15.07.2021
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
5 : 2
08.07.2021
Сфынтул Георге
Лига Европы, 2 раунд
Сфынтул Георге
0 : 1
17.09.2020
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
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Партизани
Сфынтул Георге
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
2016.08.26 06:59
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
2016.08.25 22:23
10
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
2016.08.25 06:12
11
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
2016.08.22 15:40
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
2016.08.26 06:59
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
2016.08.25 22:23
10
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
2016.08.25 06:12
11
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
2016.08.22 15:40
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