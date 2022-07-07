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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сфынтул Георге - Мура 05
Сфынтул Георге - Мура 05: обзор матча 07 июля 2022
Сфынтул Георге
07.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Мура 05
65'
Т. Ципот
73'
Н. Каланча (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сфынтул Георге - Мура 05
Желтая карточка
В. Паирель
90'
Желтая карточка
С. Свинаренко
88'
79'
Замена
Н. Лорбек
️️️️
Л. Бобичанец
73'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Н. Каланча
65'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ципот
61'
Замена
С. Уро
️️️️
М. Клепач
Желтая карточка
E. Smirnov
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сфынтул Георге
25
Николай Каланча
ВР
16
Александр Суворов
ЦП
20
Андрей Кожокарь
ЦП
17
Petru Ojog
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
37
Дан Пушкаш
ЦФ
6
Сергей Свинаренко
ЦФ
18
Evgen Smirnov
ЦФ
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
9
Матич Марушко
ЦЗ
3
Клемен Пучко
ПЗ
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
11
Тио Ципот
ПП
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Сфынтул Георге
1
Maxim Bardis
ВР
7
I. Damascan
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦФ
8
Alexandru Osipov
ЦФ
66
Ион Борш
ЦФ
55
Артем Литвяков
ЦФ
33
Михаил Стефан
ЦФ
Мура 05
44
Самсондин Уро
ОП
14
Ник Лорбек
ОП
47
Ален Козар
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
2-5
25
Каланча
16
Суворов
20
Кожокарь
95
Паирель
18
6
Свинаренко
37
Пушкаш
17
2-2-1-1
69
Обрадович
3
Пучко
9
Марушко
11
Ципот
11
Коус
8
Бобичанец
77
Клепач
77
Клепач
44
Уро
44
Уро
77
Клепач
8
Бобичанец
14
Лорбек
14
Лорбек
8
Бобичанец
Остались в запасе
Сфынтул Георге
Мура 05
1
Maxim Bardis
ВР
7
I. Damascan
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦФ
8
Alexandru Osipov
ЦФ
66
Ион Борш
ЦФ
55
Артем Литвяков
ЦФ
33
Михаил Стефан
ЦФ
47
Ален Козар
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxim Bardis
ВР
7
I. Damascan
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦФ
8
Alexandru Osipov
ЦФ
66
Ион Борш
ЦФ
55
Артем Литвяков
ЦФ
33
Михаил Стефан
ЦФ
Остались в запасе
47
Ален Козар
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Статистика матча Сфынтул Георге - Мура 05
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Мура 05
2 : 1
14.07.2022
Сфынтул Георге
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
1 : 2
07.07.2022
Мура 05
Лига конференций, 1 раунд
Сфынтул Георге
2 : 3
15.07.2021
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
5 : 2
08.07.2021
Сфынтул Георге
Лига Европы, 2 раунд
Сфынтул Георге
0 : 1
17.09.2020
Партизан
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
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Сфынтул Георге
Мура 05
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20 апреля
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1
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20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
«Рубин» усилился австрийским форвардом
2024.01.25 20:20
2
«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего
2024.01.23 09:05
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