Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Вильярреал
ПАОК - Вильярреал: обзор матча 04 ноября 2010
ПАОК
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
70'
Виейринья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Вильярреал
Замена
Л. Филомено
️️️️
Г. Фотакис
Желтая карточка
З. Муслимович
Замена
Д. Монтеро
️️️️
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
Виейринья
Пас отдал
П. Гарсия
Замена
С. Касорла
️️️️
Кани
Замена
З. Муслимович
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Д. Росси
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
В. Ивич
Желтая карточка
А. Лопес
14'
Желтая карточка
Нилмар
Желтая карточка
П. Контрерас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
6
Витоло
ОП
8
Пабло Гарсия
ЦП
21
Владимир Ивич
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
31
Лусио Филомено
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Златан Муслимович
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-3-3-1
18
Крешич
20
Виейринья
8
Чирилло
15
Контрерас
23
Сакеллариу
6
Витоло
20
Буссаиди
8
Гарсия
21
Ивич
28
Фотакис
14
Салпингидис
3-2-3-2
13
Лопес
2
Гонсало
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Капдевила
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
17
Алтидор
7
Нилмар
28
Фотакис
31
Филомено
31
Филомено
28
Фотакис
21
Ивич
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Ивич
14
Салпингидис
11
Муслимович
11
Муслимович
14
Салпингидис
37
Мусаккио
10
Монтеро
10
Монтеро
37
Мусаккио
8
Кани
8
Касорла
8
Касорла
8
Кани
17
Алтидор
25
Росси
25
Росси
17
Алтидор
Остались в запасе
ПАОК
Вильярреал
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча ПАОК - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+