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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер Караганда - ПАОК
Шахтер Караганда - ПАОК: обзор матча 28 ноября 2013
Шахтер Караганда
28.11.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
54'
А. Дзидич (АГ)
90+2'
С. Кициу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - ПАОК
90'
+3
Замена
Т. Нецид
️️️️
Лукас
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Кициу
Пас отдал
Д. Салпингидис
83'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
С. Нинис
Замена
М. Байжанов
️️️️
А. Порываев
83'
78'
Замена
З. Вукич
️️️️
М. Стох
Замена
И. Зенкович
️️️️
С. Хижниченко
76'
71'
Желтая карточка
К. Лазэр
Замена
С. Лунин
️️️️
Г. Казарян
66'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Дзидич
Желтая карточка
А. Порываев
41'
Желтая карточка
Р. Каньяс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
87
Александар Симчевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Максат Байжанов
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
77
Станислав Лунин
ЦФ
ПАОК
50
Астериос Якумис
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
26
Секу
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
35
Мокин
19
Тарасов
87
Симчевич
2
Малый
20
Дзидич
15
Порываев
88
Каньяс
8
Казарян
3
Вицюс
91
Хижниченко
14
Финонченко
3-5-2
71
Гликос
70
Кициу
33
Цавеллас
16
Лино
11
Нинис
15
Лазэр
17
Стох
6
Циолис
28
Кацуранис
7
Лукас
33
Атанасиадис
91
Хижниченко
78
Зенкович
78
Зенкович
91
Хижниченко
15
Порываев
7
Байжанов
7
Байжанов
15
Порываев
8
Казарян
77
Лунин
77
Лунин
8
Казарян
17
Стох
9
Вукич
9
Вукич
17
Стох
11
Нинис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
11
Нинис
7
Лукас
15
Нецид
15
Нецид
7
Лукас
Остались в запасе
Шахтер Караганда
ПАОК
19
Михаил Габышев
ПЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
1
Стас Покатилов
ВР
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
50
Астериос Якумис
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
1
Стас Покатилов
ВР
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Остались в запасе
50
Астериос Якумис
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Шахтер Караганда - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Астана Арена
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