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Войводина - Паневежис
Войводина - Паневежис: обзор матча 29 июля 2021
Войводина
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Паневежис
90+6'
У. Кабич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Войводина - Паневежис
Желтая карточка
У. Кабич
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
У. Кабич
90'
+6
Желтая карточка
В. Ковачевич
90'
+5
Желтая карточка
В. Шимич
87'
Замена
У. Кабич
️️️️
Д. Зукич
85'
Желтая карточка
Л. Кучин
81'
Замена
М. Мркаич
️️️️
N. Covic
67'
60'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
A. Kapnidis
39'
Желтая карточка
R. Floro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
8
Novica Maksimovic
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
22
Лука Кучин
ЦФ
15
Dušan Stevanović
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Паневежис
18
Таутвидас Элиосиус
ЦП
31
Chrysovalantis Kozoronis
ЦФ
0
A. Kapnidis
ЦФ
23
Элигиюс Янкаускас
ЦФ
6
Hugo Figueiredo
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
30
Matheus Bissi
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
32
Victor Golas
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Войводина
22
Мирко Топич
ЦП
7
Урош Кабич
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Паневежис
12
Danas Simkevicius
ЦФ
99
Darius Kublickas
ЦФ
5
Домантас Антанавичюс
ЦФ
2
Пиюс Сирвис
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
30
Жорже Элиас
ЦФ
1-2-5
5
Ковачевич
8
21
Шимич
12
1
Шимич
10
Зукич
20
22
1-5
18
Элиосиус
6
32
24
30
15
10
Зукич
7
Кабич
7
Кабич
10
Зукич
20
19
Мркаич
19
Мркаич
20
Элиосиус
5
Антанавичюс
5
Антанавичюс
Элиосиус
0
30
Элиас
30
Элиас
0
Остались в запасе
Войводина
Паневежис
22
Мирко Топич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
12
Danas Simkevicius
ЦФ
99
Darius Kublickas
ЦФ
2
Пиюс Сирвис
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
22
Мирко Топич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Danas Simkevicius
ЦФ
99
Darius Kublickas
ЦФ
2
Пиюс Сирвис
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Войводина - Паневежис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
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Литва. А-Лига, 34 тур
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2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
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