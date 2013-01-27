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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Пандурий
Волга - Пандурий: обзор матча 27 января 2013
Волга
27.01.2013, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Пандурий
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Пандурий
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Информация о матче
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Пандурий
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Габулов: «Впечатления от матча с «Пандурием» – позитивные»
2016.01.31 06:09
Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Пандурием»
2016.01.30 21:00
«Динамо» – «Пандурий». Смотреть онлайн
2016.01.30 18:10
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