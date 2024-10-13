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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Панама
США - Панама: обзор матча 13 октября 2024
США
13.10.2024, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Панама
49'
Ю. Муса
90+4'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Панама
ГОЛ! 2:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Х. Райт
90'
+4
Замена
А. Цендеяш
️️️️
Ю. Муса
85'
78'
Замена
A. Ayarza
️️️️
Р. Миллер
Замена
М. Тилльман
️️️️
Б. Ааронсон
78'
70'
Замена
Ф. Гондола
️️️️
Й. Барсенас
70'
Замена
А. Годой
️️️️
А. Карраскилья
70'
Замена
К. Харви
️️️️
К. Мартинес
69'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
Э. Герреро
Замена
К. Лунд
️️️️
Э. Робинсон
67'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Д. Сарджент
67'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Бусио
67'
Замена
Х. Райт
️️️️
К. Пулишич
67'
61'
Замена
Д. Рамос
️️️️
Э. Фаринья
ГОЛ! 1:0!
Ю. Муса
Пас отдал
К. Пулишич
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
14
Джанлука Бусио
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Панама
22
Орландо Москера
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
4
Фидель Эскобар
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
США
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
20
Брэндон Васкес
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Панама
1
JD Gunn
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
30
Iván Anderson
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
13
Фредди Гондола
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Джовани Рамос
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
4-2-3-1
1
Тернер
5
Робинсон
22
МакКензи
13
Рим
19
Скалли
23
Моррис
14
Бусио
10
Муса
11
Ааронсон
10
Пулишич
9
Сарджент
4-4-2
22
Москера
2
Блэкмен
5
Фаринья
25
Миллер
23
Мурильо
9
Герреро
8
Карраскилья
6
Мартинес
7
Родригес
4
Эскобар
11
Барсенас
5
Робинсон
23
Лунд
23
Лунд
5
Робинсон
14
Бусио
6
Тессманн
6
Тессманн
14
Бусио
10
Муса
26
Цендеяш
26
Цендеяш
10
Муса
11
Ааронсон
17
Тилльман
17
Тилльман
11
Ааронсон
9
Сарджент
9
Пепи
9
Пепи
9
Сарджент
10
Пулишич
19
Райт
19
Райт
10
Пулишич
25
Миллер
18
18
25
Миллер
11
Барсенас
13
Гондола
13
Гондола
11
Барсенас
8
Карраскилья
20
Годой
20
Годой
8
Карраскилья
5
Фаринья
13
Рамос
13
Рамос
5
Фаринья
6
Мартинес
14
Харви
14
Харви
6
Мартинес
9
Герреро
17
Фахардо
17
Фахардо
9
Герреро
Остались в запасе
США
Панама
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Брэндон Васкес
ЦФ
1
JD Gunn
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
30
Iván Anderson
ЦЗ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
27
Патрик Шульте
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Брэндон Васкес
ЦФ
Остались в запасе
1
JD Gunn
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
30
Iván Anderson
ЦЗ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча США - Панама
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
9
Офсайды
2
3
Количество передач
544
449
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Katia García, Mexico
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