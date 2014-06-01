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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Сербия
Панама - Сербия: обзор матча 01 июня 2014
Панама
01.06.2014, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панама - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
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