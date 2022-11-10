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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Саудовская Аравия
Панама - Саудовская Аравия: обзор матча 10 ноября 2022
Панама
10.11.2022, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Панама - Саудовская Аравия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
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Панама
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24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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06.06.2026
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- : -
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Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
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Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
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