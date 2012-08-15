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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Панама
Португалия - Панама: обзор матча 15 августа 2012
Португалия
15.08.2012, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Панама
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Панама
Красные карточки
0
0
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0
0
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