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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шленск - Пайде
Шленск - Пайде: обзор матча 15 июля 2021
Шленск
15.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Пайде
41'
P. Janasik
66'
V. Garcia Marin
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шленск - Пайде
Замена
D. Stiglec
️️️️
V. Garcia Marin
82'
Замена
P. Schwarz
️️️️
W. Sobota
72'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
P. Janasik
71'
69'
Замена
H. Drame
️️️️
С. Лутс
69'
Замена
К. Пихт
️️️️
М. Касе
ГОЛ! 2:0!
V. Garcia Marin
Пас отдал
W. Sobota
66'
Замена
Р. Пич
️️️️
М. Прашелик
65'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Э. Экспозито
65'
Желтая карточка
V. Garcia Marin
60'
46'
Замена
К. Меол
️️️️
S. Mosnikov
ГОЛ! 1:0!
P. Janasik
Пас отдал
Э. Экспозито
41'
10'
Желтая карточка
A. Razak Yusif
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
24
Марк Тамаш
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
29
Krzysztof Mączyński
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
Waldemar Sobota
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
14
Мартин Касе
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
29
Joseph Saliste
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
16
S. Mosnikov
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
9
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Шленск
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
1
Matúš Putnocký
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Пайде
33
Карл Меол
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
11
Hadji Drame
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
0
S. Sinilaid
ЦФ
5
Joel Kokla
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
1-1-5
24
Тамаш
7
Прашелик
14
25
10
Экспозито
5
9
2-2-5
1
Аксалу
7
Тур
14
Касе
10
Фролов
19
Лутс
29
9
Аниер
12
16
23
10
Экспозито
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Экспозито
77
19
Мусонда
19
Мусонда
77
5
17
17
5
7
Прашелик
7
Пич
7
Пич
7
Прашелик
14
90
90
14
19
Лутс
11
11
19
Лутс
14
Касе
20
Пихт
20
Пихт
14
Касе
16
33
Меол
33
Меол
16
15
15
Остались в запасе
Шленск
Пайде
1
Matúš Putnocký
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
80
Кевор Палумец
ЦП
0
S. Sinilaid
ЦФ
5
Joel Kokla
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Иван Стойкович
Остались в запасе
1
Matúš Putnocký
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
Остались в запасе
80
Кевор Палумец
ЦП
0
S. Sinilaid
ЦФ
5
Joel Kokla
ЦФ
28
Rasmus Kallas
ЦФ
3
Kristjan Pelt
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Шленск - Пайде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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